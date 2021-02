Juntas em Gondomar contactam "porta-a-porta" pessoas elegíveis para vacinação

Em causa estão os cidadãos com 80 e mais anos, bem como os com mais de 50 anos, com as comorbilidades definidas e doenças crónicas.



A RTP acompanhou esta manhã o trabalho da equipa da Junta de Freguesia de Rio Tinto, que tem mais de mil "campainhas para tocar".