Kuduristas da Caparica combatem solidão dos idosos

A ideia começou com oito utentes, mas já se espalhou aos vizinhos e, na rua do "Capitão" - que apesar de não frequentar o centro é um dos "vovós" do projeto -, são vários aqueles que aparecem à janela ou varanda para participar na serenata.Os mais atrevidos, se bem que com todas as regras de segurança, vêm até à rua para dançar.Os jovens estão a ter vários pedidos de escolas de dança e de voluntários que querem juntar-se à ideia de levar a dança aos idosos, remetendo para as redes sociais as próximas novidades do projeto e a forma como a sociedade poderá ajudar.esquecer a companheira que não veem desde que estão confinados.

Não é só dança e música que os kuduristas levam aos "vovós": são também afetos, atenção, uma palavra amiga, um sorriso, num todo conjugado para evitar a solidão.