Lar em Beja tem 83 utentes infetados

, em Beja, revelou à agência Lusa fonte da ULSBA, da qual a unidade hospitalar faz parte.A mesma fonte explicou que 126 pessoas daquela Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) da cidade de Beja, entre utentes e funcionários, foram testadas à presença do coronavírus SARS-CoV-2.Deste total, foram detetados 97 casos positivos de covid-19, 14 negativos e 15 inconclusivos, indicou.





Suspeitas eram anteriores







O presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio, já tinha revelado à Lusa, na quarta-feira à noite, que pelo menos 97 pessoas da Mansão de São José, entre utentes e funcionários, estavam infetadas com o novo coronavírus.De acordo com o autarca, utentes e funcionários foram testados à presença do SARS-CoV-2 na terça-feira, depois de haver a confirmação de "dois positivos", uma utente e uma funcionária.A despistagem foi feita pelo Algarve Biomedical Center (ABC) e, "sensivelmente às 19H30" de quarta-feira, houve a confirmação de mais "95 casos positivos, entre utentes e funcionários", referiu o autarca, que disse não dispor de informações para especificar quantos eram relativos a utentes ou a funcionários.Interrogado pela Lusa sobre se a autarquia receia a transposição deste surto para a comunidade, Paulo Arsénio considerou que esta é uma "situação complexa", mas "terá muito que ver com o número de funcionários infetados", uma vez que os idosos do lar "estão confinados àquele espaço", enquanto os funcionários não.