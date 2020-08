Lar na Costa de Caparica com 20 infetados

Trata-se de um lar privado e é a quarta instituição do género com casos de Covid-19 no concelho de Almada.



Segundo o presidente da Junta, desde finais de junho que uma equipa multidisciplinar tem visita periodicamente os lares enquanto uma outra acompanha as pessoas infetadas.



Neste último caso, isso acontece tanto para apoio psicológico, como para verificar se está a ser cumprido o isolamento determinado pelas autoridades de saúde.



No lar da Costa de Caparica, os utentes infetados encontram-se num único piso, separados dos restantes idosos.