Liga dos Amigos do Hospital de Castelo Branco doa `tablets` aos serviços

"Algumas pessoas têm telemóvel, outras foram apanhadas nisto e não têm. Outras simplesmente não sabem usar, mas todos sabemos que o apoio familiar é crucial neste processo", explica, numa nota publicada na página da Internet da Unidade Local de saúde de Castelo Branco, o presidente da Direção da Liga dos Amigos do Hospital Amato Lusitano, Carlos Almeida.

Adianta ainda que esta campanha é uma forma de conseguir este tipo de equipamentos, já que ainda não há resposta oficial ao problema de comunicação com as famílias, quando as instituições de saúde suspenderam as visitas nos seus serviços por causa da pandemia da covid-19.

Com a campanha solidária "Confiem em nós e vamos encurtar distâncias", a Liga dos Amigos do HAL pretende doar `tablets` aos serviços com internamento, "para que possa ser promovida a comunicação, adicionalmente, por videoconferência, dos utentes com os seus familiares", sustenta.

O responsável da Liga dos Amigos do HAL recorda que as regras sobre o contacto dos doentes com os seus familiares variam de acordo com o serviço ou unidade do hospital, numa altura em que as visitas estão suspensas.

No geral, podem ser obtidas informações sobre os familiares, mediante um horário de atendimento médico e da equipa de enfermagem.

"Ainda assim, por vezes há sobrecarga de chamadas, motivo pelo qual podem não ser atendidas imediatamente", conclui.

A Liga dos Amigos do HAL já distribuiu `tablets` à Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente "UCIP-Covid" e ao Centro de Responsabilidade Integrada (CRI) de Medicina Interna e desenvolve esta campanha com o objetivo de angariação de mais equipamentos para doação a outros serviços do hospital com internamento.

Portugal regista 785 mortos associados à covid-19 em 21.982 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 23 mortos (+3%) e mais 603 casos de infeção (+2,8%).

Das pessoas infetadas, 1.146 estão hospitalizadas, das quais 207 em unidades de cuidados intensivos, e o número de doentes curados aumentou de 917 para 1.143.