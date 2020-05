Limitações do primeiro dia depois do estado de emergência

Portugal teve hoje o seu primeiro dia da nova normalidade depois do fim do estado de emergência.



Por todo o país, o regresso à normalidade foi lento para comerciantes e consumidores e cheio de novas regras necessárias para evitar o aumento da contaminação.



As cidades vazias começaram com o despertar do dia a ter outro aspecto timidamente voltam a ter vida nas ruas, nas estradas nos parques.



Curiosamente foram as barbearias e os cabeleireiros que tiveram hoje uma maior procura.