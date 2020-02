Linha da Frente. Segredos maçónicos

Estima-se que em Portugal cerca de sete mil pessoas sejam membros da associação mais antiga do mundo. Os números são incertos porque, de norte a sul do país, têm aparecido cada vez mais grupos.



Em exclusivo, a RTP entrou nesta sociedade secreta e revela agora os principais segredos de uma ordem que se tem mantido ao longo dos séculos em silêncio.



Será este um grupo organizado? E que interesses defende?

Absoluto silêncio

O homem tem os olhos vendados. Uma das pernas das calças está arregaçada e um ombro está à mostra. É encaminhado por outro homem de máscara branca no rosto, avental com um desenho vermelho - foi desenhado por um estilista português e define o Rito Português - e uma espécie de espada na mão.



Pediram-nos que mantivéssemos absoluto silêncio. Antes, vimos uma porta a abrir. Lá dentro, em cima de uma secretária, estava uma caveira, um pão cheio de bolor, uma forca e sobressaía a frase que conhecemos da Capela dos Ossos, em Évora: “Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos”.



Estávamos perante um dos mais poderosos rituais maçónicos por que todos passam antes de serem aceites na irmandade: a iniciação, “que é uma das mais belas cerimónias que um homem pode passar. É um nascer para uma nova vida”. As palavras são de Pedro Rocha Santos, o maçon que convidou a RTP a participar numa “Sessão Branca”.



Nessa sessão, os maçons da Grande Loja Soberana de Portugal convidaram “profanos” - pessoas que não pertencem à maçonaria - para conhecerem o templo.

20 obediências

Em Portugal existem duas dezenas de obediências maçónicas e há cada vez mais maçons.



As duas maiores lojas continuam a ser o Grande Oriente Lusitano (GOL) e a Grande Loja Legal de Portugal (GLLP), mas nascem cada vez mais grupos resultantes de cisões.



Em algumas destas novas obediências, já não se entra só por convite: há agora a possibilidade de candidaturas via internet.

Patrícia Lucas, Pedro Boa Alma, Rui Rodrigues, António Nunes - RTP

"Laços"

"Mostrar o que realmente fazemos"



Dois segredos

Foi o caso de Miguel Arantes, um monárquico que encontrou a Grande Loja Soberana de Portugal (GLSP) na internet e quis entrar para a maçonaria. Recorda-se com emoção desse dia: “O dia da iniciação é o mais emblemático ritual da vida de um maçon. A cerimónia passou como um sonho. Temos os olhos vendados (…) A sensação de estar vendado mais de uma hora é qualquer coisa muito especial. No momento em que despertamos para a luz e vemos todos os irmãos...sai um peso gigantesco. É o nascer para uma nova vida”.O avental de Miguel Arantes é todo branco e tem a aba levantada para cima. Em linguagem maçónica significa que é aprendiz. Depois deste grau existe o de Companheiro e finalmente o de Mestre.Fundada em Inglaterra no século XVIII, chega a Portugal pouco depois."Acho que há uma mística que envolve a maçonaria que não faz qualquer razão de existir. E talvez a maçonaria em Portugal tenha pecado por se ter fechado e ter criado esse misticismo à volta dela", sustenta.Para este advogado, a maçonaria acredita no amor fraterno, no auxílio e na verdade como forma de tornar os homens. Fala do histórico socialista António Arnaut:Pedro Rocha Santos é Venerável Mestre. Significa que é o líder de uma loja maçónica e acredita que se a opinião pública não tem uma opinião positiva em relação à maçonaria.A culpa, diz, é dos próprios maçons, porque "escondem-se muito e a sociedade não está preparada para aceitar a maçonaria":"Sempre que há um ataque público à maçonaria, que aparece um caso de corrupção, dizem logo que somos todos corruptos. E ninguém vem dizer o contrário. Por isso cresce na sociedade a ideia de que somos todos conspiradores e que é só”, vinca, por sua vez, Orlando Gomes, um guarda prisional que é Venerável Mestre.Este terá sido um dos grandes motivos que terá levado João Pestana Dias a fundar esta obediência.A GLSP é uma obediência regular - acredita num ser supremo e não é permitida a entrada a mulheres.O templo encontra-se na Avenida João Crisóstomo, em Lisboa, e o logótipo à entrada indicia que, por detrás das grades, está um templo maçónico.“Nós nascemos da mesma forma que nasceu a mais conceituada loja do mundo, a United Grand Lodge of England, ou seja, quando três lojas se juntam - neste caso, foram quatro - para que seja criada uma grande loja (obediência). As obediências são soberanas. Deixe-me só dizer-lhe que D. Afonso Henriques, o nosso primeiro Rei, ninguém o reconheceu. Ele fez-se rei a ele próprio”, recorda o Grão-Mestre.Para o responsável, só existem dois segredos maçónicos: