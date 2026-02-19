Lixo elétrico e eletrónico. Electrão bate recorde ao reciclar 45 mil toneladas em 2025

Para se ter a noção do que é deitado fora, o lixo elétrico e eletrónico descartado por cada um de nós equivale a cerca de 4,5 quilos por pessoa.





Em apenas seis anos, esta rede quase triplicou: das cerca de 13 mil toneladas recolhidas em 2019 para mais de 38 mil toneladas em 2025.





A expansão territorial também contribuiu para este sucesso: no final de 2025, existiam 15.522 locais de recolha, mais 1.919 do que no ano anterior, aumentando significativamente a proximidade ao cidadão.





Grandes eletrodomésticos lideram recolhas





Efetivamente, são os grandes eletrodomésticos - máquinas de lavar, secar e similares - o grupo de resíduos mais significativo e recolhido em 2025, totalizando 22.909 toneladas, um salto de 51 por cento face a 2024.





Pequenos eletrodomésticos (aspiradores, torradeiras);

Equipamentos de regulação de temperatura (frigoríficos, arcas congeladoras);

Informática e telecomunicações (incluindo telemóveis);

Ecrãs;

Monitores e televisores;

Lâmpadas.





Um forte e válido motivo que continua a levar a Electrão a investir em iniciativas de mobilização social como pilares do sistema, dos quais fazem parte projetos como “Quartel Electrão” “Escola Electrão” , com elevado impacto na recolha deste tipo de equipamento.





Outro fator decisivo foi a recolha porta-a-porta de grandes eletrodomésticos , já ativa em 12 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa e da região Oeste.





O programa combate diretamente o mercado paralelo, que continua a desviar equipamentos para canais informais, onde os resíduos são frequentemente tratados sem condições e sem recuperação de materiais valiosos.





Iniciativas que levaram os operadores da rede Electrão a contribuír com 5.809 toneladas para reciclagem, mas também a reforçar o papel como elo crítico entre consumidores e o sistema oficial, ajudando a encaminhar milhares de equipamentos para um fim mais eficiente, seguro para o meio ambiente e economicamente mais viável.





Luta contra o mercado paralelo prioritário

O desvio de resíduos elétricos para circuitos informais permanece como uma das maiores ameaças ao cumprimento das metas europeias de recolha. Uma prática ilegal que a Electrão continua a desincentivar e a combater, num fenómeno que exige “responsabilidade partilhada” entre autoridades, produtores, distribuidores e cidadãos.





Mais de 1.600 toneladas ganham uma segunda vida



Para o cidadão comum, o que parece estragado e inútil - e que por vezes acaba numa rua ou em locais mais escondidos - a Electrão vê com potencial de reutilização ou recuperação de componentes.





Com uma forte aposta na reutilização, este programa olha para uma segunda vida útil deste tipo de resíduos, na medida em que estes possam ser reparados ou reaproveitados. Para ter uma noção mais real, só em 2025, foram identificadas 1.632 toneladas de aparelhos com potencial para segunda vida.





No projeto de recolha porta-a-porta, essa avaliação é feita logo no momento da recolha, permitindo salvar equipamentos que, de outra forma, seguiriam diretamente para reciclagem.



