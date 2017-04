Luís Pina fica em prisão preventiva

L uís Pina, tem 35 anos e ligações à claque do Benfica No Name Boys e afirma que se tratou de um acidente provocado pela fuga aos adeptos do Sporting . O seu advogado referiu que o seu constituinte "não matou ninguém".

Esta tarde Luís Pina terá respondido "com toda a verdade" às perguntas da juíza de instrução criminal Cláudia Pina , confirmando que era ele quem conduzia a viatura que atropelou o italiano.

Marco Ficini, que pertencia à claque da Fiorentina O Club Settebello e era adepto do Sporting.

Morreu na madrugada de sábado, há exatamente uma semana, na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, de acordo com a Polícia de Segurança Pública, que foi chamada ao local depois de alertada para a existência de confrontos naquela noite.

O atropelamento ocorreu junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, há uma semana.