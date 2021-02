Luto um processo doloroso

Reuters

Em tempo de pandemia a resiliência emocional torna-se ainda mais importante. É preciso saber lidar com as emoções e evitar esconder o que estanos a sentir no momento. Não é fácil lidar com o que nos incomoda e não faz sofrer, mas se anestesiar-mos o problema, mais cedo ou mais tarde, iremos sofrer as consequências.