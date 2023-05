Maddie. Buscas na barragem do Arade chegam ao fim

“A Polícia Judiciária informa que, através de um pedido de cooperação internacional, de que resultou a recolha de algum material que irá ser sujeito às competentes perícias”, lê-se em comunicado.





Segundo a PJ, “salvaguardados que foram os interesses da investigação ainda em curso em Portugal, o material recolhido será entregue às autoridades alemãs”, que solicitaram as buscas na barragem do Arade.



Os investigadores regressaram esta manhã ao terreno, acompanhados por sapadores florestais munidos deDurante a manhã e início da tarde, as buscas decorreram com movimentações no terreno de várias equipas de operacionais, acompanhados por investigadores das polícias portuguesa, britânica e germânica.Por fim,instalados tanto na base das operações, como nas zonas onde foram realizados os trabalhos, circulando também entre os jornalistas a informação do término da investigação no local.Na estrada junto à área onde estão concentrados os jornalistas, foi visível a saída de carros dos sapadores a transportar as máquinas que estiveram envolvidas, nos três dias, nos trabalhos de desmatação e limpeza, assim como de viaturas com vários elementos da PJ, GNR e Proteção Civil.

Buscas ao fim de 16 anos

Madeleine McCann desapareceu em 2007, num aldeamento turístico na Praia da Luz, no concelho de Lagos, onde estava a passar férias com os pais e os irmãos, a cerca de 50 quilómetros da barragem do Arade.As buscas, e que alegadamente frequentava aquele local na barragem do Arade, no concelho de Silves, no distrito de Faro.O homem, Christian Brückner, foi detido na Alemanha por um crime de violação.A realização das atuais buscas, 16 anos após o desaparecimento da menina britânica,, com o apoio da Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Bombeiros Voluntários de Silves.

