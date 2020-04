Madeira com 43 casos mais um do que na terça-feira

A vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, esclareceu que se trata de um caso importado, tratando-se de uma pessoa regressada do Reino Unido que se encontrava em quarentena.

"Temos hoje 43 casos. Hoje um novo caso de um doente na faixa etária dos 60 a 69 anos, com residência no concelho da Ponta do Sol, trata-se de um caso importado de um doente que regressou do Reino Unido há menos de 14 dias e que estava a cumprir quarentena desde a chegada à região", especificou.

Bruna Gouveia adiantou que na unidade covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça encontram-se duas pessoas com necessidades hospitalares, "mas não de cuidados intensivos".

"Além do doente que já se encontrava internado, que mantém uma boa evolução, acresce o internamento de um doente já diagnosticado anteriormente que se encontrava em isolamento no seu domicílio e que apresentou um agravamento do seu estado de saúde", referiu.

Segundo a vice-presidente do IASAÚDE, os restantes doentes continuam com sintomas ligeiros e estão em isolamento social no domicílio ou no alojamento dedicado - Hotel Praia Dourada, no Porto Santo; Quinta do Lorde, em Machico, e Vila Galé, em Santa Cruz.

A Madeira já registou 240 casos suspeitos, 197 dos quais revelaram-se negativos.

Em vigilância ativa estão 724 pessoas, cinco das quais profissionais de saúde, e 1.698 pessoas em vigilância passiva.

Em quarentena obrigatória estão 238 pessoas distribuídas pelos hotéis indicados pelo Serviço Regional de Saúde.

A Linha SRS24 registou hoje, até às 15:00, 108 chamadas, apresentando um valor cumulativo de 4.899 chamadas desde a sua criação, sendo que 148 destas foram encaminhadas para avaliação pelas autoridades de saúde.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).