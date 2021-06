Madeira reclama "discriminação positiva"

O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, sustenta que a dimensão do mercado turístico britânico no arquipélago e a fase avançada do processo de vacinação entre os agentes do setor na Madeira são fatores que justificam a "discriminação positiva" que o território pretende.



As autoridades britânicas decidiram retirar Portugal da chamada lista verde a partir da próxima semana e até nova avaliação.