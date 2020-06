Magistrados e advogados não contentes com condições de reabertura dos tribunais

No entanto, a Associação Sindical de Juízes apela ao boicote a julgamentos, se não forem reunidas as condições de segurança.Em causa estão alegadas falhas no arejamento e na higienização das salas.O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público denuncia a falta de salas com dimensão suficiente para acolher grandes julgamentos.Quanto à actividade dos tribunais e aos processos, acredita que será possível recuperar o tempo perdido.António Ventinhas, prevê que o regresso à atividade nos tribunais irá fazer-se "de forma assimétrica e progressiva", de acordo com as condições físicas dos tribunais de cada comarca.Já o bastonário da Ordem dos Advogados diz que faltam condições para os tribunais funcionarem e alerta que são um foco de risco.Menezes Leitão teme também uma avalanche de processos nos tribunais por causa da pandemia.Criticas no dia em que a ministra da Justiça visita o Tribunal de Lisboa Norte.Francisca Van Dunem pretende sinalizar que estão garantidas as necessárias condições de segurança.Uma nota do ministério enviado às redacções revela que até agora, o Governo já gastou mais de 600 mil euros em equipamentos e produtos de protecção individual, como máscaras, viseiras, luvas, termómetros e também acrílicos.Tudo para garantir o funcionamento dos tribunais sem riscos para magistrados, funcionários e cidadãos intervenientes nos actos processuais.