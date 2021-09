MAI ouvido no Parlamento por causa dos festejos do Sporting

A audição parlamentar obrigatória de Eduardo Cabrita foi pedida pelo PSD, que acusa o ministro de desresponsabilização quanto às decisões tomadas por não se ter oposto aos festejos do Sporting que tinham sido desaconselhados pela PSP, bem como pela Direção-Geral da Saúde (DGS) devido à situação de pandemia e saúde pública.



O relatório sobre a atuação da PSP nos festejos do Sporting como campeão nacional de futebol, em 11 de maio, foi apresentado em 16 de julho durante uma conferência de imprensa em que estiveram presentes o ministro Eduardo Cabrita e a inspetora-geral Anabela Cabral Ferreira, tendo sido posteriormente divulgado o documento na página da internet da IGAI.



Questionado na altura sobre as responsabilidades dos festejos, Eduardo Cabrita respondeu que as comunicações sobre manifestações são apresentadas às câmaras municipais, neste caso a de Lisboa, não tendo o Ministério da Administração Interna "qualquer competência de proibição de manifestação".



O relatório da IGAI refere que os festejos, nas imediações do estádio e o cortejo até ao Marquês de Pombal, foram subordinados "a um modelo acordado entre o Sporting Clube de Portugal e a Câmara Municipal de Lisboa", não tendo sido aceites as propostas da PSP sobre modelos distintos, designadamente o de celebração inteiramente no interior do estádio.