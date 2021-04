Maiores de 60 anos vacinados até final de maio e novas doenças nas prioridades

"Estimamos que até ao final de maio ou na terceira semana de maio, todas as pessoas com mais de 60 anos tenham pelo menos uma dose" da vacina contra a Covid-19, anunciou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa onde foi feito o balanço dos 120 dias do plano de vacinação.

A Diretora Geral da Saúde, Graça Freitas adiantou que nesta fase da vacinação serão incluídos, nos grupos prioritários as pessoas com doença oncológica ativa (a fazer quimioterapia ou radioterapia), pessoas com situação de transplantação, pessoas com imunossupressão, doenças neurológicas, doença mental (esquizofrenia), obesidade (acima dos 35% de massa corporal) e diabéticos.