Mais de 147.000 pessoas participaram na quarta-feira nos diversos eventos

Na conferência de imprensa diária sobre a operação de segurança da JMJ, o diretor do departamento de operações da Polícia de Segurança Pública, Pedro Moura, precisou que, dos 147.450 jovens, 40.000 participaram no Encontro Episcopal de Itália, em Algés, 30.300 no Festival da Juventude, na Praça do Comércio, e 40.000 na Alameda.

No segundo dia da JMJ, dia em que o Papa Francisco chegou a Portugal, a PSP envolveu no policiamento e na segurança mais de 3.000 polícias em cada um dos quatro turnos de serviço.

Segundo Pedro Moura, os polícias envolvidos são do Comando Metropolitano de Lisboa, diferentes comandos do país e Unidade Especial de Polícia, além dos alunos da Escola de Polícia de Torres Novas e do Instituto Superior de Polícia, que pela primeira vez fizeram parte do dispositivo.

O responsável da PSP destacou o facto de não se terem registado incidentes ao longo do dia de quarta-feira.

Lisboa está a ser palco da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, deve reunir mais de um milhão de peregrinos de todo o mundo.