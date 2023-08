"Mais de 4.800 crianças". No dia da chegada do papa, cartazes lembram vítimas de abusos sexuais na Igreja

é a frase que se destaca nos três grandes cartazes afixados na madrugada desta quarta-feira. Junto a estas palavras, 4.815 pontos vermelhos representam cada uma dessas vítimas.O movimento “This is Our Memorial” (que se traduz por “Este é o Nosso Memorial”) arrancou no Twitter, agora X, onde a designer Telma Tavares criou a arte que ilustra as vítimas dos abusos sexuais na Igreja.Um utilizador da rede social sugeriu que fossem angariados fundos para que esse design pudesse ser erguido em forma de cartaz em Lisboa.Uma segunda angariação de fundos possibilitou o terceiro cartaz.Todos eles foram instalados durante a última madrugada: um no centro de Lisboa, na Alameda; outro em Loures, e o último em Algés.

“Não nos escondemos mas também não queremos aparecer”, escrevem os membros do movimento no site oficial deste. “O foco deve estar em dar voz às vítimas, as caras a aparecer devem ser as dos responsáveis pela instituição que permitiu que este tipo de abuso fosse estrutural e, até ao momento, impune”.

"Para que jamais volte a acontecer"



O “This is Our Memorial” acusa a ICAR (Igreja Católica Apostólica Romana) de “querer fingir” que o relatório sobre os abusos sexuais na Igreja “não existe”.“Em Março anunciam um memorial que seria erguido durante o evento, em Belém, mas em Julho dizem que, afinal, já não há memorial.Houve pessoas denunciadas neste relatório cuja ligação à ICAR foi suspensa pela igreja e que, entretanto, já retomaram as suas funções”, frisam.Por estas razões, os membros do movimento querem fazer perguntas: “Que fez a ICAR para impedir que o ciclo de abusos se perpetue? Que fez a ICAR para colaborar com a Justiça? Que tem o Sumo Pontífice a dizer às vítimas e aos portugueses?”.Enquanto as respostas não chegam, o “This is Our Memorial” pede que continue a dar-se voz às vítimas