Mais de metade dos profissionais de saúde apresentam sinais de exaustão

Trata-se de exaustão física e psicológica, associados ao trabalho durante a pandemia. Quem está na linha da frente e lida com doentes tem sinais ainda mais expressivos como burnout, stress e ansiedade, o que pode mesmo pôr em causa a prestação direta de cuidados.