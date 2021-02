Mais de uma centena de personalidades defendem a reabertura de escolas já em março

Numa carta aberta dirigida ao governo e ao presidente da república, o grupo de académicos, cientistas, médicos, diretores escolares, e profissionais de outras áreas apela ao executivo para avançar com essa reabertura, começando desde logo pelas creches e pré escolar, no início do mês.