Mais três utentes de lar de Alcáçovas morrem e total de óbitos sobe para 24

Três utentes do lar da Misericórdia de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, distrito de Évora, infetadas com covid-19 morreram hoje e o total de óbitos na instituição subiu para 24, disse o provedor.