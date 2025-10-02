Manifestantes aproveitam debate de candidatos a Lisboa para apoiar flotilha

Já nesse local cerca de 100 manifestantes cortaram a Rua Augusta, cerca das 23h00, nos dois sentidos, e concentraram-se junto ao MUDE - Museu do Design, enquanto decorria o debate dos nove candidatos à Câmara Muncipal de Lisboa, transmitido pela RTP. Os manifestantes gritavam mensagens como "Palestina Livre" e palavras de ordem contra o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. No local estão presentes mais de dez agentes da polícia.





Os manifestantes bateram ainda tambores, sendo que o protesto se ouviu no debate. A manifestação que estava frente à embaixada de Israel, desceu até ao Marquês de Pombal., transmitido pela RTP.Os manifestantes bateram ainda tambores, sendo que o protesto se ouviu no debate.Lisboa e Porto não foram as únicas cidades em que os manifestantes saíram à rua pela Palestina e contra o Estado de Israel. Os protestos marcaram o dia em várias cidades de todo o mundo.





Israel está a ser alvo de grande contestação internacional depois de ter intercetado a flotilha com ajuda humanitária com destino a Gaza e de ter detido os mais de 400 ativistas que seguiam a bordo.





A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves foram detidos entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira por Israel, após a interceção da embarcação onde seguiam.





O Governo português garante que tem feito tudo para se manter em contato com os ativistas portugueses estando a procurar que recebam a visita do cônsul.