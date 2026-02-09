Marcelo recebe Seguro. Prepara-se a passagem de testemunho em Belém





José António Seguro teve este domingo o voto de mais de 3,4 milhões de eleitores, o que garantiu o feito de ultrapassar Mário Soares no escrutínio da reeleição, em 1991.





Ventura, longe da derrota que muitos atribuem ao líder do Chega, garantiu mais de 1,7 milhões de votos, o que lhe permitirá reafirmar-se - como vinha já reclamando ao longo da campanha - como o novo líder da direita. A noite passada garantia que chegará a primeiro-ministro.



A posse do candidato socialista está marcada para dentro de um mês, a 9 de março. Entretanto, a passagem de testemunho começou a fazer-se esta segunda-feira, com Seguro a ser recebido na residência oficial de Belém pelo presidente cessante, Marcelo Rebelo de Sousa.



Marcelo dá assim por terminados dois mandatos de cinco anos, concluindo uma década que teve momentos marcantes, políticos e não-políticos, como uma pandemia que exigiu medidas draconianas para controlar um coronavírus que ameaçou desde a saúde à economia mundiais.



Um presidente eleito pontual com encontro marcado com outro presidente pontual, Marcelo Rebelo de Sousa, característica pouco comum nos órgãos políticos do país mas que parece irá manter-se em Belém.António José Seguro venceu ontem a segunda volta das presidenciais com uma votação recorde de 66,82 por cento, mais do dobro da votação de André Ventura, que terminou a noite com 33,18 por cento. Esta tarde foi recebido em audiência pelo presidente cessante em Belém.