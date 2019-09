Marta Temido fala de mal-entendido no Garcia de Orta

Marta Temido afirma que a cirurgia geral vai continuar a constar, 24 horas por dia, nas escalas do serviço de urgência.



Também hoje, o diretor clínico do Hospital Garcia de Orta, em Almada, reconheceu alguns constrangimentos no último mês na cirurgia geral, com ausência inesperada de cinco profissionais. Mas Nuno Marques garante que as escalas na urgência estiveram sempre preenchidas.



Dez Chefes da Equipa de Urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e "outros tantos Internistas" demitiram-se esta quinta-feira, numa carta enviada ao Conselho de Administração, em protesto após a "decisão do Conselho de Administração de retirar a Cirurgia Geral da presença física no Serviço de Urgência".Em comunicado, o Conselho de Administração (CA) do Hospital Garcia de Orta “refuta, totalmente, que alguma vez tenha sequer ponderado retirar a especialidade de Cirurgia Geral do Serviço de Urgência do HGO. Mais lamenta que tal esteja a ser divulgado sem ter sido alvo da devida confirmação junto da Direção Clínica do HGO, que não foi, em nenhum momento prévio, contactada para este efeito”.O Conselho de Administração argumenta que recebeu esta quinta-feira uma carta de um grupo de chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral e de especialistas de Medicina Interna, alertando para alguns problemas inerentes ao funcionamento do Serviço, onde também fazia referência à possibilidade de demissão.“De imediato o CA, na pessoa do Senhor Diretor Clínico, reuniu, ainda ontem, com o grupo para analisar as questões levantadas e medidas de resolução”, pode ler-se no comunicado.“Informa-se que as escalas de Urgência do HGO, concretamente as da especialidade de Cirurgia geral, se mantêm garantidas e que não existe qualquer retirada de apoio de nenhuma especialidade ao Serviço de Urgência”, refere o Conselho de Administração.