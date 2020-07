Máscaras, a nova ameaça para os oceanos

Foto: Anshu A. - Unsplash

As muitas máscaras cirúrgicas usadas acabam por ir parar às praias e às águas do mar. Para combater este fenómeno grave para o planeta, a Federação Portuguesa de Surf lança hoje uma campanha de sensibilização, com o nome "Evita o Contágio, Salva a tua Praia". O objetivo é alertar os portugueses, diz o presidente da federação João Aranha, numa altura em que já se nota a presença cada vez maior de máscaras e luvas junta à costa nacional.