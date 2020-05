Máscaras, higiene e distância. DGS sistematiza normas para transportes públicos

orientação estabelece um conjunto de regras específicas a adotar por empresas, trabalhadores e utilizadores.

Quem usa o transporte público deve evitar circular no seu interior. Os utilizadores têm de seguir os circuitos adaptados, normas, medidas de segurança e de higiene recomendadas em cada meio de transporte e têm de usar máscara facial.





Além de cumprirem as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos e do distanciamento físico, devem desinfetar as mãos antes e depois da utilização de um transporte público e reduzir ao mínimo o contacto manual com as superfícies.







Enquanto esperam ou quando usam o transporte, os passageiros têm de garantir o distanciamento físico recomendado das outras pessoas. Devem usar o pagamento eletrónico quando necessários, evitando o contacto direto com o motorista.







As autoridades de transporte municipais, intermunicipais ou metropolitanas, devem respeitar a restrição ou a limitação de passageiros de acordo com a legislação em vigor.

Nos transportes individuais, como táxis e transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TDVE), os condutores devem transportar os passageiros apenas nos bancos traseiros e evitar o contacto direto e próximo com os mesmos. Devem manter a janela aberta para permitir a circulação do ar.







Os utilizadores deste tipo de transportes devem colocar os seus pertences na bagageira de forma autónoma e independente, manter as mãos no colo durante a viagem e evitar o manuseamento e toque nas superfícies do interior do veículo. Devem higienizar as mãos antes e após a utilização do transporte.

Os operadores devem garantir o reforço da frequência e a adequada limpeza e desinfeção das superfícies, com especial atenção às áreas de maior contacto e exposição.



Os operadores devem disponibilizar, para trabalhadores e utilizadores, uma solução antissética de base alcoólica ou outra solução à base de álcool.







As empresas e operadoras de transportes públicos coletivos e individuais devem ter um plano de contingência, que permita o aconselhamento técnico aos seus colaboradores, sensibilização para o cumprimento de medidas de proteção contra a Covid-19 e materiais de limpeza, máscaras e equipamentos de proteção individual adequados.