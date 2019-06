Maternidades. Bastonário denuncia situação grave e complexa

RTP25 Jun, 2019, 15:50 | País

“A situação é muito mais grave e mais complexa do que aquilo que tem vindo a ser falado. Todas as maternidades têm dificuldades, quase todas dependem da contratação externa para poderem assegurar os turnos de serviço de urgência, o apoio ao bloco de partos, etc”, declarou o bastonário.



De acordo com a Ordem dos Médicos, por todo o país as maternidades enfrentam “imensas dificuldades” e uma grande “falta de especialistas”.



É esse o caso da maternidade do Hospital de Faro, onde, de acordo com Miguel Guimarães, faltam nove especialistas, ou do Hospital de Portimão, onde faltam 11. “Não há nenhuma maternidade no Sul do país que não tenha problemas”, frisou o bastonário.



A reunião entre o bastonário e os diretores clínicos da zona Sul foi pedida na sequência do eventual fecho rotativo das urgências de obstetrícia de obstetrícia de quatro dos maiores hospitais de Lisboa.





c/Lusa



