Médicos e enfermeiros fazem greves diferentes

Mário Aleixo - RTP 10 Mai, 2017, 06:45 / atualizado em 10 Mai, 2017, 10:00 | País

Começa esta quarta-feira uma greve nacional dos médicos de dois dias. Os clínicos reclamam a redução do número de doentes por médico de família e a diminuição de horas em urgência.



Estas são algumas das matérias para as quais os médicos querem uma resposta do Governo.



Os serviços mínimos estão assegurados e incluem urgências, quimioterapia, radioterapia e transplantes.



Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, espera uma grande adesão à greve.



Os enfermeiros associados da Federação Nacional dos Sindicatos de Enfermeiros (FENSE) deram também esta quarta-feira início a uma greve de zelo por tempo indeterminado, um protesto que conta com o apoio da Ordem que representa estes profissionais.A greve de zelo visa protestar contra a falta de diálogo do Ministério da Saúde com estas estruturas sindicais, que acusam a tutela de não dar seguimento às suas reivindicações, nomeadamente em matéria de horários de trabalho, categorias e vencimentos.Estes profissionais estão contra a existência de enfermeiros que, trabalhando o mesmo, têm vencimentos diferentes e contra a inexistência de categorias na carreira.A greve de zelo consiste no exercício das funções, mas sem pressa para assegurar mais assistência a mais doentes.José Correia de Azevedo, do Sindicato dos Enfermeiros, explica as razões da greve.Os enfermeiros vão cumprir os horários das escalas, mas não farão horas extraordinárias e dedicarão o tempo que for necessário a cada doente.