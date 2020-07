Medina esclarece que más chefias são as autoridades de saúde regionais

As "más chefias" elencadas pelo presidente da Câmara de Lisboa não são a Direção Geral de Saúde nem o Ministério tutelado por Marta Temido. Fernando Medina esclarece em entrevista ao podcast do partido socialista "política com palavra" que as "más chefias" são as autoridades de saúde regionais.