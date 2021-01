Menos de 40% dos portugueses estão de facto confinados, revela estudo

O estudo de uma empresa especialista em mobilidade revela que menos de 40% dos portugueses estão de facto confinados. O confinamento que está em vigor desde as zero horas de quinta-feira está com resultados muito abaixo dos que se registaram em março e abril como revela Nuno Santos, responsável pelo estudo da PSE. Houve diferenças significativas entre os primeiros dias de confinamento do ano passado e o deste ano.