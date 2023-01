Milhares de professores e outros profissionais manifestaram-se em Lisboa

Dezenas de milhares de professores e outros trabalhadores do ensino voltaram este sábado a manifestar-se em Lisboa, numa marcha convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação em defesa da escola pública e contra as propostas de alteração aos concursos. Acompanhámos aqui, ao minuto, a ação de protesto.

Mais atualizações

20h17 - A síntese da jornada de luta convocada pelo S.T.O.P.



Dezenas de milhares de professores e outros profissionais do ensino manifestaram-se em Lisboa. Protestam contra as propostas de alteração aos concursos e garantem que, se o Governo não recuar, voltam à rua. O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação diz que estiveram 100 mil professores em Lisboa.



A polícia, que no início da manifestação falou em 20 mil, não quis atualizar os números no final do protesto.



Os professores acusaram a PSP e GNR de terem impedido a chegada a Lisboa de dezenas de autocarros com manifestantes. Os relatos falam de fiscalizações e revistas às mochilas.



António Costa afiançou durante a tarde que o Governo quer negociar com os sindicatos de professores. Enquanto decorria a marcha em Lisboa, o secretário-geral do PS discursava na reunião da Comissão Nacional do partido e prometeu maior estabilidade para o sector.



19h35 - Os últimos momentos da concentração no Terreiro do Paço







19h33 - PCP. Professores têm "razões de sobra" para estar em luta



O secretário-geral do PCP diz que os professores têm "razões de sobra" para estar em luta.



19h30 - PSD critica tom "persecutório" do Governo



Margarida Balseiro Lopes, do PSD, deixou "uma palavra de solidariedade com todos os profissionais do setor de Educação".



18h56 - Chega divulga projeto de lei em dia de marcha



O partido de André Ventura divulgou este sábado um projeto de lei que visa encurtar o prazo para a reforma antecipada dos educadores de infância e docentes dos ensinos básico e secundário.



O diploma ainda não deu formalmente entrada na Assembleia da República.



O Chega propõe que o Estatuto da Carreira Docente passe a prever a reforma antecipada para os profissionais que tenham, "pelo menos, 60 anos de idade e que, enquanto tiverem essa idade, tenham completado, pelo menos, 36 anos de exercício efetivo de funções".



A reforma poderia ser pedida "independentemente de submissão a junta médica e sem prejuízo da aplicação do regime de pensão unificada".



Esta alteração legislativa entraria em vigor "com o Orçamento do Estado para 2024", de acordo com o projeto do Chega, cujo teor é citado pela agência Lusa.



18h26 - "O S.T.O.P. nunca ataca as greves dos outros"



André Pestana refere-se a críticas de outras estruturas sindicais às formas de luta do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação. "Porque é que eles não estão aqui?", pergunta.



Dezenas de milhares de professores e outros profissionais do ensino manifestaram-se em Lisboa. Protestam contra as propostas de alteração aos concursos e garantem que, se o Governo não recuar, voltam à rua. O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação diz que estiveram 100 mil professores em Lisboa.A polícia, que no início da manifestação falou em 20 mil, não quis atualizar os números no final do protesto.A marcha começou no Marquês de Pombal, desceu a Avenida da Liberdade e terminou no Terreiro do Paço.Os professores acusaram a PSP e GNR de terem impedido a chegada a Lisboa de dezenas de autocarros com manifestantes. Os relatos falam de fiscalizações e revistas às mochilas.PSP e GNR negam que tenha havido qualquer operação direcionada a autocarros com docentes.António Costa afiançou durante a tarde que o Governo quer negociar com os sindicatos de professores. Enquanto decorria a marcha em Lisboa, o secretário-geral do PS discursava na reunião da Comissão Nacional do partido e prometeu maior estabilidade para o sector.Vários partidos juntaram-se ao protesto com críticas ao Governo e pedidos de valorização da escola pública.O secretário-geral do PCP diz que os professores têm "razões de sobra" para estar em luta.Paulo Raimundo considera que é uma luta de todos e não só dos docentes.Margarida Balseiro Lopes, do PSD, deixou "uma palavra de solidariedade com todos os profissionais do setor de Educação".O Partido Social Democrata solidariza-se com quem se manifestou este sábado em Lisboa e acusou o governo de não estar da dar sinais positivos no que toca ao processo negocial que se retoma na próxima semana.O partido de André Ventura divulgou este sábado um projeto de lei que visa encurtar o prazo para a reforma antecipada dos educadores de infância e docentes dos ensinos básico e secundário.O diploma ainda não deu formalmente entrada na Assembleia da República.O Chega propõe que o Estatuto da Carreira Docente passe a prever a reforma antecipada para os profissionais que tenham, "pelo menos, 60 anos de idade e que, enquanto tiverem essa idade, tenham completado, pelo menos, 36 anos de exercício efetivo de funções".A reforma poderia ser pedida "independentemente de submissão a junta médica e sem prejuízo da aplicação do regime de pensão unificada".Esta alteração legislativa entraria em vigor "com o Orçamento do Estado para 2024", de acordo com o projeto do Chega, cujo teor é citado pela agência Lusa.André Pestana refere-se a críticas de outras estruturas sindicais às formas de luta do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação. "Porque é que eles não estão aqui?", pergunta.

18h22 - "A escola unida jamais será vencida"



No discurso de encerramento da concentração na Praça do Comércio, o dirigente do S.T.O.P. voltou a evocar palavras do ministro da tutela, que apontou a "imprevisibilidade" da greve dos professores. André Pestana condenou em seguida "a imprevisibilidade" que "as políticas" do Ministério da Educação implica para as vidas dos profissionais do sector, "como a mudança de regras a meio do jogo".



"A escola unida jamais será vencida", grita-se no Terreiro do Paço.





18h12 - Farpas ao primeiro-ministro e ao ministro da Educação







André Prestana recorda que o ministro da Educação, João Costa, veio na sexta-feira a público dizer que "não compreende uma greve tão forte em pleno período negocial".





"O Ministério da Educação tem recusado reunir-se sobre temas essenciais para quem trabalha nas escolas", acusou o dirigente do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, que em seguida criticou a passagem de competências em matéria escolar para entidades regionais.



André Prestana vaticinou ainda que o primeiro-ministro, António Costa, pode "acordar amanhã" para a realidade da contestação em massa dos professores e demais profissionais escolares.







18h07 - André Pestana discursa



O dirigente do S.T.O.P. André Pestana está neste momento a fazer o discurso que há-de encerrar a ação de protesto deste sábado.



"Aqui estamos, mais fortes do que nunca, muito mais do que 100 mil", clama o sindicalista, para depois agradecer aos participantes na manifestação pela "luta democrática".



17h41 - Professores concentrados na Praça do Comércio



Estão já a decorrer os discursos no palco montado na Praça do Comércio, onde se encontram agora os largos milhares de professores e outros profissionais do sector da educação que integraram a marcha de protesto.

O dirigente do S.T.O.P. André Pestana está neste momento a fazer o discurso que há-de encerrar a ação de protesto deste sábado."Aqui estamos, mais fortes do que nunca, muito mais do que 100 mil", clama o sindicalista, para depois agradecer aos participantes na manifestação pela "luta democrática".Estão já a decorrer os discursos no palco montado na Praça do Comércio, onde se encontram agora os largos milhares de professores e outros profissionais do sector da educação que integraram a marcha de protesto.





17h33 - Manifestantes começam a encher a Praça do Comércio



Os professores em protesto estão já a concentrar-se na Praça do Comércio, destino da marcha desta tarde.



16h46 - "É histórico". S.T.O.P. assinala mobilização de docentes e critica autoridades



Ouvido pela RTP, durante a marcha de protesto dos professores em Lisboa, André Pestana, dirigente do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, denunciou o que descreveu como fiscalizações das autoridades a docentes que se dirigiam à capital.



16h28 - Balanços e relatos divergentes



A PSP apontou, cerca das 16h00, a estimativa de mais de 20 mil pessoas na marcha desta tarde em Lisboa, mas o S.T.O.P. adianta que serão já 100 mil.



Há também relatos de vários autocarros a ser submetidos a fiscalização por parte da GNR e da PSP, impedindo-se assim que mais professores se juntem aos protestos em Lisboa. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana afiança que tal "não corresponde à verdade".



"Não corresponde à verdade as alegações que estas operações visam as deslocações de professores e que é pretensão dificultar este movimento, atendendo a que as fiscalizações são completamente aleatórias".



Também a PSP veio desmentir "categoricamente" ter fiscalizado veículos em que os manifestantes se fizeram transportar. E agradeceu "a forma civilizada como os professores estão a exercer o seu direito de manifestação".



16h18 - Costa confiante em acordo com sindicatos de professores



António Costa ainda acredita num acordo com os sindicatos dos professores. E garante que as negociações continuam na próxima semana.



Na reunião da Comissão Nacional do PS, o secretário-geral socialista defendeu um novo modelo para a carreira docente, que evite professores deslocados.



16h02 - Avenida da Liberdade repleta de professores em protesto



15h55 - Mais de 20 mil professores na marcha



A estimativa é avançada à agência Lusa pela oficial da PSP responsável pelo policiamento da concentração e da marcha dos professores.



15h37 - Serviços mínimos?



Na véspera desta manifestação, o ministro da Educação deu uma conferência de imprensa para garantir que o Governo continua aberto a negociar.



João Costa afirmou que as greves estão a ter consequências mínimas para os professores e impacto máximo para alunos e famílias. Camila Vidal - Antena 1



E o Governo não descarta também vir a pedir serviços mínimos.



15h15 - Marcha em curso

Os professores em protesto estão já a concentrar-se na Praça do Comércio, destino da marcha desta tarde.Mas ainda há milhares a percorrer o trajeto desde o Marquês de Pombal.Ouvido pela RTP, durante a marcha de protesto dos professores em Lisboa, André Pestana, dirigente do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, denunciou o que descreveu como fiscalizações das autoridades a docentes que se dirigiam à capital.Apontou também para mais de 100 mil pessoas na ação deste sábado.A PSP apontou, cerca das 16h00, a estimativa de mais de 20 mil pessoas na marcha desta tarde em Lisboa, mas o S.T.O.P. adianta que serão já 100 mil.Há também relatos de vários autocarros a ser submetidos a fiscalização por parte da GNR e da PSP, impedindo-se assim que mais professores se juntem aos protestos em Lisboa. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana afiança que tal "não corresponde à verdade"."Atendendo às notícias veiculadas nos Órgãos de Comunicação Social, na manhã de hoje, sobre as operações direcionadas aos autocarros que transportam os professores que seguem em direção a Lisboa, cumpre informar que a Guarda Nacional Republicana executou durante toda a manhã a sua atividade diária no âmbito da fiscalização rodoviária, e poderão ter sido aleatoriamente fiscalizados veículos pesados de passageiros, tais como vários outros veículos", lê-se na nota da Guarda."Não corresponde à verdade as alegações que estas operações visam as deslocações de professores e que é pretensão dificultar este movimento, atendendo a que as fiscalizações são completamente aleatórias".Também a PSP veio desmentir "categoricamente" ter fiscalizado veículos em que os manifestantes se fizeram transportar. E agradeceu "a forma civilizada como os professores estão a exercer o seu direito de manifestação".António Costa ainda acredita num acordo com os sindicatos dos professores. E garante que as negociações continuam na próxima semana.Na reunião da Comissão Nacional do PS, o secretário-geral socialista defendeu um novo modelo para a carreira docente, que evite professores deslocados.António Costa voltou a sublinhar que é uma "fantasia" a ideia que as autarquias vão gerir os professores no processo de descentralização.A estimativa é avançada à agência Lusa pela oficial da PSP responsável pelo policiamento da concentração e da marcha dos professores.As equipas de reportagem da RTP estão a acompanhar os protestos desde o início.Na véspera desta manifestação, o ministro da Educação deu uma conferência de imprensa para garantir que o Governo continua aberto a negociar.João Costa afirmou que as greves estão a ter consequências mínimas para os professores e impacto máximo para alunos e famílias.E o Governo não descarta também vir a pedir serviços mínimos.







A marcha dos professores percorre, a esta hora, a Avenida da Liberdade rumo à Praça do Comércio.





15h10 - Vozes de protesto



Ouvem-se tambores e de buzinas na praça do Marquês de Pombal, onde os professores erguem lenços brancos para dizer "adeus ao senhor ministro". Empunham também cartazes a reclamar dignidade na profissão, em defesa da escola pública e pelo acesso ao topo das carreiras.



"Ministro, escuta, a escola está em luta", "não à municipalização" e "unidos pela educação" são palavras de ordem desta concentração.



14h45 - Bloco de Esquerda presente na marcha



Em declarações aos jornalistas, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou que "a forma como Partido Socialista tem tratado a escola é inaceitável".



14h33 - S.T.O.P fala de "marcha fantástica" Ouvem-se tambores e de buzinas na praça do Marquês de Pombal, onde os professores erguem lenços brancos para dizer "adeus ao senhor ministro". Empunham também cartazes a reclamar dignidade na profissão, em defesa da escola pública e pelo acesso ao topo das carreiras."Ministro, escuta, a escola está em luta", "não à municipalização" e "unidos pela educação" são palavras de ordem desta concentração.Recorde-se que este é segunda manifestação em Lisboa no espaço de um mês. A primeira terá juntado mais de 20 mil professores, segundo a contagem do S.T.O.P.Em declarações aos jornalistas, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou que "a forma como Partido Socialista tem tratado a escola é inaceitável".







O sindicato espera chegar ao Terreiro do Paço com 50 mil pessoas integradas na manifestação desta tarde."Nós não somos radicais", afirmou o dirigente sindical André Pestana, face às críticas da tutela.

Presente na concentração, a dirigente do partido Pessoas-Animais-Natureza Inês de Sousa Real mostrou-se solidária com os docentes.As equipas de reportagem da RTP mostraram os primeiros instantes da ação de protesto convocada pelo S.T.O.P., ao início da tarde deste sábado.Começa por esta hora, em Lisboa, a manifestação de professores. Esperam-se 50 mil pessoas no protesto nas ruas da capital.A concentração tem lugar no Marquês de Pombal e a marcha de protesto segue, em seguida, até à Praça do Comércio, em Lisboa.Pouco antes do início da concentração, a RTP ouviu os argumentos de professores na praça do Marquês de Pombal.Esta é uma manifestação convocada pelo S.T.O.P - Sindicato de Todos os Profissionais da Educação e é a segunda no espaço de um mês. A estrutura sindical espera que docentes, não docentes, pais, alunos e profissionais de outros sectores participem na ação de protesto, que visa contestar as propostas de alteração aos concursos e defender a escola pública.A marcha tem lugar num contxto de forte contestação dos docentes, que estão em greve desde 9 de dezembro. A paralisação foi alargada até final de janeiro.