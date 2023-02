Milhares de professores protestam em Lisboa

Milhares de professores estão a percorrer a Avenida da Liberdade em protesto. Desfilam este sábado em direção à Praça do Comércio, numa manifestação nacional que esperam que seja histórica. Acompanhamos o protesto em direto.

17h00 - Manifestação parou o centro de Lisboa







Por causa da manifestação de professores desta tarde, o trânsito está condicionado em Lisboa, com várias ruas que se mantêm fechadas e acessos desviados.





A Polícia pede às pessoas que evitem usar o carro na cidade, principalmente na zona da Baixa. Ainda há milhares de professores a dirigirem-se ao Terreiro do Paço.







15h55 - Este já é um dia histórico de protesto, defende Mário Nogueira









O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, diz que a luta não é apenas dos professores, mas da escola e do país.





15h40 - PCP salienta que é preciso reconhecer progressões na carreira











Afirmou que a luta dos professores é justa e que é preciso reconhecer as progressões na carreira.

O secretário geral do PCP está a participar neste protesto. Paulo Raimundo critica a posição do Governo em relação aos professores.





15h30 - Fenprof espera 100 mil professores no protesto





A manifestação, marcada para esta hora, foi convocada pela Federação Nacional de Professores. Conta também com a participação da Federação Nacional de Educação (FNE) e outras organizações sindicais.



Também a Associação de Oficiais das Forças Armadas e representantes da PSP participam no protesto. Entretanto, a PSP tenta conciliar manifestação com a vida na cidade.

Em declarações à RTP, o superintendente da PSP, Domingos Antunes, sublinha a necessidade de assegurar as vias de emergência e acesso aos hospitais. Para as autoridades, é um desafio coordenar este tipo de operações. Centenas de autocarros a caminho de Lisboa