Ministério Público abre inquérito após insultos racistas a Marega

Marcelo Rebelo de Sousa apelou aos “valores, sentido cívico e bom senso dos portugueses para que evitem escaladas num domínio em que todos perdem, instalando divisões”.



“Não obstante não ter sido possível proceder no recinto a qualquer identificação ou detenção, em face da moldura humana e concentração de pessoas, a PSP, dentro do quadro legal indicado, está a fazer as diligências necessárias para identificar os suspeitos que cometeram as infrações criminais e contraordenacionais, levando-os perante as entidades judiciais e administrativas competentes”, afirmou a PSP sobre o incidente.Ainda segundo a polícia,Constitui também contraordenação, dado queO Ministério Público confirma agora que tem em curso um inquérito, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Guimarães sobre os acontecimentos de Guimarães.

Reações multiplicam-se

Total solidariedade com #Marega, que no campo provou ser não só um grande jogador, mas também um grande cidadão.#naoaoracismo — António Costa (@antoniocostapm) February 17, 2020

O episódio sucedido no estádio do Vitória de Guimarães tem preenchido lugares de destaque na imprensa internacional e motivou já várias reações políticas em Portugal “Não apenas porque violam princípios éticos, como o respeito da dignidade das pessoas e dos seus direitos fundamentais, não só porque viola a Constituição, mas sobretudo o povo português sabe por experiência histórica como esse caminho do racismo e da xenofobia, uma vez aberto, conduz a recuos culturais, civilizacionais e a problemas graves de paz social. E todos perdem com isso”, reagiu Marcelo Rebelo de Sousa.“A forma de reagir a provocações racistas não é entrar numa escalada de contraprovocações, isso mesmo mostrou ontem aquele que foi diretamente visado pelas manifestações racistas e que, com sentido cívico, soube responder como se deve responder, respeitando os valores que estavam a ser violados, manifestando esse respeito pela Constituição e também mostrando bom senso”, disse ainda o Chefe de Estado.Por sua vez,Ninguém pode ficar indiferente. Condeno todos e quaisquer atos de racismo, em quaisquer circunstâncias”, assinalou António Costa.Costa sustentou ainda que Marega demonstrou a sua capacidade quer como jogador, quer como cidadão: "Há limites para tudo e que é inaceitável este tipo de comportamento"..



Por outro lado, defendeu um trabalho de fundo que promova os valores de defesa da dignidade humana, contra o racismo.