Ministério Público abre três inquéritos para investigar ataques a imigrantes no Porto

Em comunicado divulgado na página da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o Ministério Público anuncia a abertura de três inquéritos "na sequência dos episódios de violência" ocorridos no último sábado contra imigrantes de nacionalidade argelina e marroquina.



Os episódios em causa são suscetíveis de integrar "infrações criminais de natureza pública". Foram instaurados três inquéritos "cada um deles por episódios distintos", adianta a PGRP.



Mais esclarece que um dos autores das agressões que foi detido "em flagrante delito" e indiciado da prática dos crimes de "detenção de arma proibida e de ofensa à integridade física qualificada". Foi sujeito a um primeiro interrogatório judicial realizado logo no sábado e a quem foi aplicada "medida de coação privativa de liberdade".



Em causa estão os episódios de violência registados no último sábado durante a madrugada. Vários imigrantes foram agredidos em três locais distintos da cidade do Porto, sendo que num dos casos o ataque ocorreu numa casa de dez migrantes.



A casa, na rua do Bonfim, foi invadida por um grupo de dez homens: seis foram identificados e um foi detido, tendo ficado em prisão preventiva.