Ministério Público realiza buscas ao FC Porto

Os contratos com a Altice relativos aos direitos televisivos de transmissão dos jogos do FC Porto e negócios como a compra e venda de Eder Militão são alguns dos casos que fazem parte da investigação.

O Ministério Público suspeita de luvas de milhões. A RTP sabe que, para já, é um processo autónomo da operação Cartão Vermelho.







Luís Filipe Vieira, ex-presidente do SL Benfica, foi detido em julho no âmbito do processo Cartão Vermelho.





Nas buscas participam agentes da PSP, Ministério Público e Autoridade Tributária.

O procurador é Rosário Teixeira do epartamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e o inspetor tributário Paulo Silva também envolvido na investigação e nas buscas.





Em causa podem estar suspeitas de fraude, abuso de confiança e branqueamento de capitais.



