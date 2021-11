Futebol Clube do Porto alvo de buscas por transferências de jogadores e diretos televisivos

A sede do Futebol Clube do Porto está a ser alvo de buscas. O Ministério Público procura indícios relacionados com suspeitas de fraude na transferência e contratação de jogadores e transmissões televisivas, ainda do tempo da Portugal Telecom.