Ministro da Educação garante segurança nas escolas após reforço de medidas

Numa ação de testagem numa escola de Lisboa, o ministro da Educação sublinhou que todas as medidas estão a ser cumpridas para evitar a propagação do novo coronavírus e que a testagem e as novas medidas da Direção-Geral da Saúde trazem ainda mais segurança.