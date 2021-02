Ministro da Educação: "Não devemos normalizar nem sobrevalorizar o ensino à distância"

O ministro da Educação frisou que, neste confinamento, as escolas e professores estão "mais bem preparados" para o ensino virtual, mas que sempre que este for ineficaz, "os alunos vão para escolas de acolhimento".



Tiago Brandão Rodrigues declarou ainda que o Ministério da Educação "procurou encontrar todas as soluções para apetrechar as escolas neste momento em que estamos com ensino à distância".



Segundo o ministro, no levantamento feito junto das direções das escolas no final do primeiro confinamento havia mais de cem mil computadores em falta um pouco por todo o país.



O processo foi acelerado e foram adquiridos os cem mil computadores, mas existem muitos "constrangimentos no abastecimento" dos dispositivos, admitiu.