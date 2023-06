Ministro do Ambiente e autarcas algarvios reúnem-se com a seca na agenda

O volume de água armazenado desceu, no mês passado, em dez bacias hidrográficas e subiu apenas em duas, mostram os dados do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos.A bacia do Barlavento algarvio, com 12,7 por cento, apresentava no final de maio a menor quantidade de água armazenada do país, tal como sucede há mais de um ano.Das 58 albufeiras monitorizadas, 30 apresentavam disponibilidades hídricas superiores a 80 por cento do volume total e sete inferiores a 40 por cento.Para combater a falta de água, Duarte Cordeiro revela que as barragens de Odeleite e do Beliche vão diminuir a quantidade de água com destino à agricultura e aos campos de golfe. Mas os autarcas dividem-se, referindo Francisco amaral, autarca da Castro Marim, que estas medidas que não representam qualquer solução.Em declarações ao jornalista Diogo Pereira, Francisco Amaral fala de uma situação preocupante, acusando os responsáveis da região e o Governo de atuarem tarde.