Ministro garante solidariedade. "Ainda estamos na fase de levantamento das necessidades das câmaras"

Castro Almeida refere que há 150 milhões de euros na comissão de coordenação regional que já estão a ser pagos às pessoas que o requisitem. Essa validação depende da instrução de um processo por parte das autarquias. O ministro da Economia reconhece que as autarquias estão assoberbadas de trabalho, mas lembra que o Estado colocou 500 técnicos à disposição das câmaras para ajudar na avaliação destes processos.



Garante ainda que milhares de empresas já pediram apoio das linhas de crédito disponibilizadas, e refere que muitas têm já o dinheiro na conta.





Confrontado pelos jornalistas, esta sexta-feira, com as críticas das autarquias por não terem recebido ainda verbas de ajuda, Manuel Castro Almeida refere que a primeira intervenção tem de ser com os seguros, no caso, por exemplo, de pavilhões ou estruturas destruídas.assegurou Castro Almeida. O ministro lembra a onda de solidariedade vinda de todo o país e argumenta que o “Governo não faz mais do que interpretar o sentimento do país em querer ser solidário com região que foi afetada”.“Os apoios nunca foram tão rápidos”, advoga. Quanto às autarquias, “vai ter de haver apoio”, falando de uma negociação com a associação de municípios e lembrando que o Governo está a acelerar uma linha de crédito com o Banco Europeu de Investimento.