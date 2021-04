A mobilidade dos portugueses acelerou, na última semana, durante a segunda fase do plano de desconfinamento.



Ouvido esta tarde pela Antena 1, Nuno Santos, consultor chefe da PSE, explica que foi uma semana com valores de pré-confinamento.



Os portugueses não regressaram apenas às esplanadas, também voltaram a sair à noite, segundo este relatório.





Na próxima terça-feira há mais uma reunião do governo com os especialistas em saúde pública, na sede do Infarmed, em Lisboa.