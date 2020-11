Morreu em Moçambique o coronel Luís Macedo

Luís Macedo teve um papel decisivo no golpe de Estado de 74, ao constituir um grupo de Engenharia do Exército.



Ajudou a definiu a importância de pontos estratégicos como a RTP e as rádios e esteve depois com Salgueiro Maia, no Largo do Carmo.



A Associação 25 de Abril recorda o coronel como o "braço direito" de Otelo Saraiva de Carvalho.



Luís Macedo tinha 73 anos.