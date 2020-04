Município de Porto de Mós distribui máscaras à população

As máscaras serão distribuídas pelos cerca de 24 mil habitantes do concelho de Porto de Mós, no distrito de Leiria.

"Serão distribuídos `kits` com cinco máscaras por pessoa, o que perfaz um total de 120.000 máscaras", num investimento que ronda os 100.000 euros, revelou à Lusa o presidente do Município, Jorge Vala.

Segundo o autarca, esta é uma "ação única", que antecipa a necessidade dos cidadãos andarem protegidos, sobretudo quando for levantado o estado de emergência.

"No concelho, há muitas empresas que não pararam de laborar. O objetivo é dar-lhes condições, assim como às pessoas que estão confinadas e que necessitam de se deslocar à farmácia ou ao supermercado", adiantou o presidente.

Jorge Vala alertou que, "a partir de agora a vida será diferente", pelo que o Município "dá o primeiro passo com esta iniciativa".

"Além da importância do simbolismo que esta ação tem, esta é uma forma de responder às solicitações imediatas da população, que são significativas", sublinhou Jorge Vala.

O autarca revelou ainda que será criada uma plataforma onde estarão as empresas do concelho que vendem os produtos relacionados com a proteção contra a covid-19.

"Temos empresas que estão a produzir máscaras e vão aparecer outras", anunciou.

Ao antecipar a compra de máscaras, encomendadas há algum tempo, Jorge Vala afirmou que conseguiu preços acessíveis. "Sabemos que se um cidadão for agora comprar cinco máscaras não gasta menos de 20 ou 25 euros. Não queremos que isso aconteça. Por isso, oferecemos este `kit` de cinco máscaras nesta primeira fase, porque acreditamos que o mercado vai garantir a resposta às solicitações, a preços mais acessíveis".

Para ter acesso às máscaras, o cidadão deve aceder ao `site` da autarquia e preencher os dados completos de cada munícipe por agregado familiar.

Segundo uma nota de imprensa, após validação da inscrição, será recebido um SMS com a indicação do dia, hora e local de entrega das mesmas.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 165 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Portugal regista 735 mortos associados à covid-19 em 20.863 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Das pessoas infetadas, 1.208 estão hospitalizadas, das quais 215 em unidades de cuidados intensivos, e mantém-se as 610 dadas como curadas.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o decreto presidencial que prolongou a medida até 02 de maio prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".