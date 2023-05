"Não é uma medida contra os fumadores". Conselho de Ministros aprova alterações à lei do tabaco

Manuel Pizarro explicou que as embalagens de tabaco aquecido passarão a ser equiparadas ao tabaco convencional, com obrigação de apresentarem advertências de saúde combinadas, ou seja, texto e fotografias.“Passa também a ser”, adiantou o governante.Estas regras, que resultam da transposição de uma diretiva europeia, deverão aplicar-se já a partir de 23 de outubro deste ano.Esta transposição jurídica constitui uma oportunidade para propor também alterações à lei do tabaco (…) para que os mais jovens possam viver em ambientes livres de tabaco, para diminuir os estímulos ao consumo e para incentivar os fumadores a ultrapassar a dependência tabágica”, afirmou.“Com esta alteração legislativa, começaremos hoje a proteger os adultos de amanhã”, declarou, frisando que o objetivo é ter

O ministro salientou que “hoje há novos padrões de consumo, sobretudo na população mais jovem, que importa acautelar, diminuindo os ambientes facilitadores da aquisição e utilização de tabaco, nomeadamente nos novos produtos”.

Entre as medidas que deverão entrar em vigor apenas em 2030 está “odentro do perímetro de locais de acesso ao público de uso coletivo”, sobretudo espaços onde se encontram pessoas mais vulneráveis, como hospitais ou escolas.Junta-se a essa a impossibilidade da criação de novos espaços reservados a fumadores nos recintos onde tal ainda é permitido em áreas fechadas.Até 2025 prevê-se que entre em vigore a redefinição dos espaços onde é permitida a instalação de máquinas de venda automática, como poderá ser o caso dos cafés.O Governo diz ter “pouco sentido que se promova a venda do tabaco em espaços onde é proibido fumar” e alerta que com máquinas automáticas é mais difícil fiscalizar a venda de tabaco a menores.. É uma medida desfavorável ao tabaco, que aposta no caminho da saúde e é uma oportunidade que não podemos e não devemos perder”, disse Manuel Pizarro.

Questionado pela RTP sobre as críticas dos setores onde há venda de tabaco e que dizem sair prejudicados com estas leis, o ministro da Saúde disse não ver “especiais motivos de preocupação em relação ao setor da restauração”, pois nesse setor “já é proibido fumar”.

“E depois de toda a polémica que essa alteração legislativa gerou em 2007, acho que 15 anos depois podemos tirar uma conclusão: os restaurantes não foram nada prejudicados na sua operação económica por ter deixado de se fumar à mesa”, acrescentou.Para Pizarro,e este tipo de cigarros “têm um efeito: procurar criar nos mais jovens a ilusão de que há um tipo de adição que não prejudica a sua saúde”.“Mas sobre isso há duas coisas a dizer: primeiro, é que não se sabe se não prejudica a saúde. Há dados preliminares de estudos de países que indicam aumento das doenças cardiovasculares, das doenças oncológicas e das doenças respiratórias mesmo com estas formas aparentemente mais atenuadas de tabagismo”, declarou.“E depois hádo tabaco convencional”.