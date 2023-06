Nascer em Segurança. "As deslocações são sempre as menores possíveis"

Arranca esta quinta-feira a operação Nascer em Segurança do Serviço Nacional de Saúde. Durante o verão, a região de Lisboa e Vale do Tejo vai ter três maternidades. Entrevistado no Bom Dia Portugal, Francisco Goiana, da Direção Executiva do SNS, afirmou que tudo será feito para evitar situações de falta de alternativas de urgências de ginecologia e obstetrícia.

Em causa está o reforço do trabalho em rede de maternidades durante o verão, que visa colmatar a falta de recursos e o facto de algumas encerrarem para obras.



Vinte e sete das 41 maternidades do país vão continuar a laborar sem interrupções. Esta operação pretende garantir às grávidas alternativas de forma atempada.



A situação mais complexa deverá ser vivida na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde apenas irão funcionar em pleno três maternidades: no Hospital de Abrantes, na Maternidade Alfredo da Costa em Lisboa e no Hospital de Cascais.



O SNS já fez contratos de convenção com três maternidades do setor privado para dar apoio.