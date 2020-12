Natal e passagem de ano. Quais as medidas?

Veja o mapa de risco e qual o nível de gravidade do seu concelho:





- Risco Extremamente Elevado em concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes.

- Risco Muito Elevado em concelhos com números de casos entre 480 e 959 por 100 mil habitantes.

- Risco Elevado em concelhos com número de casos entre 240 e 479 por 100 mil habitantes.

- Risco Moderado em concelhos com menos de 240 casos por 100 mil habitantes.



No dia 18 de dezembro o Governo irá reavaliar a situação epidemiológica de cada concelho, procedendo, se necessário, ao agravamento das medidas.







1) Medidas generalizadas para todo o território continental:





No Natal: permissão de circulação entre concelhos nos dias 23, 24, 25 e 26 de dezembro.



Na véspera e no dia de Natal poderá circular-se na via pública até às 02h00.







No Ano Novo: A circulação entre concelhos está proibida entre as 00h00 de dia 31 de dezembro e as 05h00 de 4 de janeiro.



A circulação na via pública é permitida até às 02h00.







2) Medidas para os concelhos de Risco Elevado:



- Proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 5h00;



3) Medidas para os concelhos de Risco Extremamente Elevado e Muito Elevado:



- Proibição de circulação na via pública durante a semana entre as 23h00 e as 5h00;

- Proibição de circulação na via pública nos fins de semana entre as 13h00 e as 5h00;

Exeções às deslocações nos concelhos de risco Extremamente Elevado e Muito Elevado: