Norte é a terceira região da Europa mais afetada pela Covid-19

O norte do país é a terceira região da Europa mais afetada pela segunda vaga da pandemia. Os dados foram divulgados hoje pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças. Só duas regiões italianas têm números piores do que o Norte de Portugal, com destaque para o Vale do Ave e para o Tâmega e Sousa.