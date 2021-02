Nova plataforma eletrónica usada para prestar contas

Estes dados constam do Relatório da Prestação de Contas Públicas em 2020, agora divulgado pelo Tribunal de Contas, em que o organismo presidido por José Tavares procura identificar os progressos, fragilidades e desafios deste processo.De acordo com o relatório, que exclui a análise da Administração Local, cuja transição para o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) só ocorreu, de forma mais generalizada, em 2020 e das Regiões Autónomas, “”, sendo que a maioria destas entidades corresponde aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas de ensino básico e secundário., indica o mesmo documento que observa que “o dever de prestar contas anualmente é uma responsabilidade de todos os que gerem recursos públicos”.Em resposta a uma questão colocada pela Lusa, o presidente do Tribunal de Contas sublinhou a relevância deste relatório, pela sua “” da prestação de contas em 2020, salientando que a prestação de contas, além de dar conhecimento sobre as instituições, “”.”, afirmou ainda José Tavares

Quantos prestam contas

Apesar da análise do TC incidir sobre Administração Central, Segurança Social e Setor Empresarial, são avançados dados globais sobre o universo das entidades sujeitas à obrigatoriedade de prestação de contas ao Tribunal de Contas e que, de acordo com os dados reportados no final de outubro de 2020, correspondiam a 6.402.”, refere o relatório acentuando que, em relação às quais foram realizadas diligência para que submetessem as contas em falta.Em resultado,Além da análise do resultado da implementação da nova plataforma de prestação de contas, o relatório refere também o impacto da covid-19, com as entidades a evidenciarem riscos que poderão ter impacto nas demonstrações financeiras de 2020.”, lê-se no documento.

Das 1.375 contas analisadas, 696 enviaram documentação sobre possíveis impactos da pandemia, sendo que 330 entidades “não relataram a situação provocada pela covid-19” e das 366 que o fizeram, a maioria (324) não os quantifica.





c/ Lusa