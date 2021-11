Novas medidas em vigor com o regresso ao estado de calamidade

Com a chegada das novas medidas e da nova variante, muitos optam por ficar na esplanada, que dispensa certificado, e por não fazer planos a longo prazo.



Além dos restaurantes, a partir desta quarta-feira o certificado digital passa também a ser obrigatório em estabelecimentos turísticos e de alojamento local, ginásios e eventos com lugares marcados. De fora, ficam por enquanto cafés e pastelarias.



Na próxima fase do combate à pandemia, o Governo decidiu também reforçar a testagem. No acesso a lares, discotecas, estabelecimentos de saúde e grandes eventos passa a ser exigida a apresentação de um teste negativo à covid-19.



O teletrabalho e a testagem regular voltam também a ser recomendados.