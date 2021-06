Novas variantes. Especialistas defendem atualizações constantes das vacinas covid

As vacinas Pfizer e AstraZeneca continuam a ter um alto grau de eficácia na prevenção de hospitalizações de doentes com a variante indiana da covid-19. Já a proteção contra novas infeções ou doença com sintomas ligeiros é mais baixa em relação à variante do Reino Unido.